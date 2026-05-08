18-летний житель Абакана продал банковскую карту и стал фигурантом уголовного дела

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии сотрудники полиции пресекли деятельность 18-летнего жителя Абакана, который оказался причастен к незаконному обороту платежных средств.
По данным следствия, юноша 2008 года рождения за денежное вознаграждение передал неизвестному лицу свою дебетовую карту и данные для входа в систему онлайн-банкинга. За это он получил около 5 тысяч рублей.
В дальнейшем через этот счет, как предполагается, проходили деньги, похищенные у граждан. Средства затем обналичивались участниками преступной схемы, сообщает Хакасия Информ.
Возбуждено угловное дело. Парню грозит до трех лет лишения свободы.