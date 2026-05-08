"Островок" назвал основные схемы мошенничества при онлайн-бронировании жилья

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Самыми популярными схемами мошенничества при онлайн-бронировании жилья являются стилизованные под официальные уведомления сервисов электронные письма, фальшивые объявления и просьбы оплатить бронирование вне платформы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«Во-первых, это фальшивые объявления на сайтах-досках объявлений и маркетплейсах. Схема следующая: из объявления о сдаче в аренду жилья посуточно пользователя переводят в мессенджеры и предлагают оформить бронирование через популярный сервис. Затем ему отправляют ссылку на поддельную страницу, визуально копирующую известную платформу. После ввода данных банковской карты средства списываются, однако бронирование не происходит», — рассказали в компании.
Мошенники также используют электронные письма, стилизованные под официальные уведомления сервисов — в них они обещают большие скидки или дают промокоды. При переходе по ссылкам из таких писем мошенники могут украсть личные и платежные данные туристов. Ключевой признак подделки — адрес отправителя: фишинговые сайты отличаются от официального домена иногда всего лишь на одну букву или символ.
Кроме того, встречаются схемы, в рамках которых пользователя убеждают оплатить бронирование вне платформы, обещая более выгодную цену. Такие предложения также могут быть признаком мошенничества, отметили в компании.
Сервис рекомендует туристам придерживаться базовых правил цифровой безопасности: выбирать известные сервисы с высокой репутацией, проверять URL сайта перед вводом данных, использовать официальное мобильное приложение, обращать внимание на отправителя сообщений и избегать коммуникации в мессенджерах.