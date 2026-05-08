"Островок" назвал основные схемы мошенничества при онлайн-бронировании жилья

Мошенники также используют электронные письма, стилизованные под официальные уведомления сервисов — в них они обещают большие скидки или дают промокоды. При переходе по ссылкам из таких писем мошенники могут украсть личные и платежные данные туристов. Ключевой признак подделки — адрес отправителя: фишинговые сайты отличаются от официального домена иногда всего лишь на одну букву или символ.