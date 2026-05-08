Более 1,7 млн кубометров леса вывезли из Красноярского края с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За четыре месяца 2026 года из Красноярского края на продажу было вывезено более 1,7 млн кубометров лесопродукции.
На экспорт отправлено 788 тысяч кубометров, остальное доставлено в другие регионы страны. Значительная часть ушла в Иркутскую область и Краснодарский край, сообщили в Управлении Россельхознадзора.
Заграничными покупателями выступают восемь стран. Основным импортером является Китай (646 тысяч кубометров пиломатериалов и 9 тысяч кубометров деловой древесины), что составляет 82% от всего объема лесопродукции, вывезенной из края на экспорт.