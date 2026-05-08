В "Точка банк" назвали один из самых быстрорастущих сегментов малого бизнеса РФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Психологи стали одним из самых быстрорастущих сегментов малого бизнеса в России. Число предпринимателей увеличилось на 35% с начала года, выяснили в «Точка банке» (материалы есть у ТАСС).
Отмечается, что сейчас в России в этом сегменте зарегистрировано 867 предпринимателей и организаций, рост с начала года составил 35%. За 2025 год число бизнесов в этой сфере увеличилось на 130,1%. «Такой рост числа регистраций в этом сегменте может отражать не только увеличение спроса, но и постепенную легализацию частной практики», — отмечают в «Точка банке».
Среди предпринимателей и компаний в сфере психического здоровья 86,7% составляют ИП. Это значительно выше среднего показателя (61,2%) по всем сферам бизнеса.
Больше всего предпринимателей в сфере психического здоровья зарегистрировано в Москве — 23,2% от общего числа. В то время как в среднем по всем другим сферам бизнеса на столицу приходится доля в 13,8%.
На втором месте Московская область — 8,7% психологов-предпринимателей, на третьем месте Санкт-Петербург — 7,7% в общей структуре бизнеса.
По данным «Точка банка», медианные обороты предпринимателей в сфере психического здоровья в первом квартале 2026 года увеличились на 62,9% по отношению к первому кварталу 2025 года и составили 201,7 тыс. рублей в месяц. В Москве и Санкт-Петербурге обороты психологов выше, чем в регионах по медианному показателю, на 23,3%. Это может отражать более высокую стоимость консультаций и большую концентрацию клиентов с платежеспособным спросом в крупнейших городах.
Методология исследования.
Аналитики «Точка банка» изучили ИП и юридические лица, зарегистрированные с основным ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) 86.90.5 «Деятельность в области психического здоровья», а также смежный ОКВЭД 96.09 «Предоставление прочих персональных услуг». Для анализа оборотов использовались обезличенные данные клиентов «Точка банка» за первый квартал 2025 и первый квартал 2026 года.
Средние и медианные обороты рассчитаны по компаниям и предпринимателям, по которым были доступны сопоставимые данные за оба периода.