Японская компания заявила, что не платила за проход судов по Ормузскому проливу

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Одна из крупнейших японских судоходных компаний Mitsui O.S.K. Lines заявила, что не платила Ирану за проход в апреле по Ормузскому проливу трех ее судов, включая танкер со сжиженным нефтяным газом. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителя компании.
Он подчеркнул, что Mitsui O.S.K. Lines и впредь не намерена платить Тегерану за проход по проливу. «Свобода навигации должна гарантироваться на основе международного права и международных правил», — сказал он. В Персидском заливе по сей день остаются блокированными суда этой компании.
В апреле по Ормузскому проливу также свободно прошел нефтяной танкер Idemitsu Maru, принадлежащий дочерней компании крупной японской нефтяной компании Idemitsu Kosan. Как утверждается, она также не платила Тегерану.
В марте глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью Киодо заявлял, что Тегеран «готов разрешить» судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив после соответствующих консультаций с Токио.
28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими нападение.