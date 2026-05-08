В центре Москвы начали сдавать комнаты за помощь в ремонте

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Студию в Тверском районе Москвы сдают за 14 тыс. рублей в месяц и помощь с ремонтом, говорится в сообщении на «Авито».
Согласно объявлению, студия площадью 10 кв. м сдается в историческом районе Москвы, в Оружейном переулке. «Проживание в обмен на хорошую скидку за вашу помощь с ремонтом. Часть сделана и будет делаться своими мастерами, часть можете делать вы. Материалы предоставляю. Инструмент приветствуется свой, но обсуждаемо», — отмечается в объявлении.
Владелец ищет «вдумчивого, аккуратного специалиста, который ценит тишину и возможность жить в центре». В студии в кирпичном доме 1899 года постройки с голыми стенами тепло, сухо, есть интернет, унитаз, вода, электричество. С арендатором планируется заключить договор. Также он должен будет оплачивать услуги ЖКХ в размере 4 тыс. рублей в месяц.