Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Москвы начали сдавать комнаты за помощь в ремонте

Так, студия в Тверском районе обойдется в 14 тыс. рублей в месяц.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Студию в Тверском районе Москвы сдают за 14 тыс. рублей в месяц и помощь с ремонтом, говорится в сообщении на «Авито».

Согласно объявлению, студия площадью 10 кв. м сдается в историческом районе Москвы, в Оружейном переулке. «Проживание в обмен на хорошую скидку за вашу помощь с ремонтом. Часть сделана и будет делаться своими мастерами, часть можете делать вы. Материалы предоставляю. Инструмент приветствуется свой, но обсуждаемо», — отмечается в объявлении.

Владелец ищет «вдумчивого, аккуратного специалиста, который ценит тишину и возможность жить в центре». В студии в кирпичном доме 1899 года постройки с голыми стенами тепло, сухо, есть интернет, унитаз, вода, электричество. С арендатором планируется заключить договор. Также он должен будет оплачивать услуги ЖКХ в размере 4 тыс. рублей в месяц.