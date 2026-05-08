"22/11 девелопмент": россияне при выборе ЖК отдают предпочтение зеленым зонам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Зеленые зоны критически важны для 45% россиян при выборе жилого комплекса (ЖК), спортплощадки — только для 15%. Это следует из данных опроса, которые ТАСС предоставила компания «22/11 девелопмент».
Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK, в нем приняли участие более 1,5 тыс. жителей разных городов России, планирующих покупку жилья в ближайшие пять лет.
«Наличие озелененных пространств во дворе назвали критически важным 45% респондентов. Еще 22% считают приоритетом пешеходные аллеи, 15% — спортивные зоны для занятий йогой, теннисом и воркаутом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также в числе важных критериев участники исследования назвали наличие лобби, бесплатной парковки и площадки для выгула собак. Как отмечается в исследовании, около 60% людей воспринимают двор прежде всего как пространство для прогулок. Еще 25% используют дворовую территорию для выгула домашних животных, по 15% — для занятий спортом и отдыха с детьми.
По данным опроса, самым востребованным сервисом в жилых комплексах оказался консьерж-сервис — его отметили 27% респондентов. Главными функциями этой услуги россияне назвали контроль доступа, прием посылок и организацию доставок. Обязательным пунктом для 22% опрошенных стало наличие лобби с лаунж-зонами, а 18% считают необходимым иметь частный детский сад на территории ЖК.
В «22/11 девелопмент» отметили, что россияне готовы дополнительно оплачивать отдельные услуги и наличие определенной инфраструктуры. За консьерж-сервис готовы платить 30% респондентов, за спортивную инфраструктуру — 27%, за частный детский сад — 25%, за коворкинг — 18%.