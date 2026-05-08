Станет ли ипотека выгоднее в Казахстане, рассказали эксперты

В Казахстане еще в прошлом году планировали снизить предельные ставки по ипотеке, однако в итоге это решение было перенесено на 1 июля 2026 года, чтобы у банков было время подготовиться к изменениям.
Теперь же стало известно, что снижение ставок с 25% до 20% по ипотекам действительно произойдет — уже было опубликовано соответствующее постановление. В теории это значит, что для граждан ипотека станет дешевле уже через несколько месяцев, однако здесь есть нюансы.
Стоит брать ипотеку сейчас или подождать 1 июля?
Снижение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке является действительно хорошей новостью для тех, кто планирует брать жилищный заем. Однако, как отмечает портал «Крыша», эксперты считают, что в итоге оформить ипотеку будет сложнее.
Так, например, специалист портала Имран Османов предполагает, что банки в итоге или будут ужесточать условия выдачи займов, или частично уйдут с рынка:
В ответ на снижение ГЭСВ они будут закладывать недополученную прибыль в стоимость займа.
Из 10 заявок на ипотеку будут проходить лишь 1−2.
Общий уровень одобрений может снизиться с 24% до примерно 15−18%.
«В таких условиях лучше оформлять ипотеку сейчас и не ждать снижения до 20%, так как требования банков еще больше могут ужесточиться, а количество ипотечных продуктов снизиться», — считает эксперт.
Похожего мнения придерживается и экономист Эльдар Шамсутдинов. Он считает, что снижение ГЭСВ приведет к тому, что банки будут работать только с более надежными заемщиками, но таких всегда ограниченное количество.
К тому же цены на жилье, по мнению эксперта, остаются перегретыми. Меры государства могут замедлить рост цен, но не остановят его сразу. Поэтому брать ипотеку можно в любой момент, а потом ее рефинансировать, когда снизится предельная ГЭСВ.