Платежи за капремонт — депутат ГД назвал тех, кто может не платить

Собственники жилья в России обязаны платить взносы на капитальный ремонт, но для ряда граждан и домов закон предусматривает исключения. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По словам депутата, общая обязанность платить за капремонт закреплена в статье 169 Жилищного кодекса. Однако в отдельных случаях взносы не начисляются или компенсируются за счет бюджета.
Платить за капитальный ремонт не нужно собственникам квартир в доме, который признан аварийным и подлежит сносу. Такое же правило действует, если принято решение об изъятии земельного участка для государственных нужд.
Панеш уточнил, что освобождение от платежей начинается с месяца, следующего за месяцем принятия решения об изъятии. Если аварийный дом расселяют, ранее внесенные платежи за капремонт должны вернуть.
Наниматели муниципального жилья также не оплачивают капремонт. В этом случае обязанность лежит не на жильцах, а на собственнике квартиры.
Для пенсионеров действует другой порядок. Они не освобождаются от платежей заранее, но могут получить компенсацию уже уплаченных взносов. Граждане старше 70 лет имеют право на возврат 50 процентов суммы. Пенсионерам старше 80 лет может компенсироваться 100 процентов взноса.
Депутат подчеркнул, что для получения такой льготы пенсионер должен быть неработающим и не иметь задолженности по взносам на капитальный ремонт. Компенсация также распространяется на семьи, которые состоят только из неработающих пенсионеров или инвалидов.
Размер выплаты рассчитывают не с любой площади квартиры, а по нормативу. Для одного проживающего учитывают 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 квадратных метра, для трех и более — по 18 квадратных метров на каждого.
Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и их родители могут получить компенсацию 50 процентов. В этом случае подтверждать нерабочий статус не требуется. Для инвалидов компенсацию считают по их доле, исходя из общей площади жилья и числа зарегистрированных в квартире.
Панеш напомнил, что льготы не назначаются автоматически. Для их оформления нужно подать заявление в органы соцзащиты или МФЦ.
Уточнить статус дома можно у регионального оператора капитального ремонта или в управляющей компании. Перед обращением за льготой депутат рекомендовал проверить отсутствие долгов по взносам и подготовить документы для подачи через МФЦ или Госуслуги.
