Эксперт Полищук ожидает снижения погрузки на сети РЖД до 1,1 млрд тонн

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Погрузка на сети «Российских железных дорог» (РЖД) может снизится на 1,9%, до 1,095 млрд тонн, сообщил ТАСС аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук.
«По нашим оценкам, погрузка на сети РЖД по итогам 2026 года составит 1,095 млрд тонн. Улучшение прогноза связано преимущественно с изменением прогнозов по каменному углю. В остальном мы по-прежнему сохраняем негативный взгляд на операционные показатели сети РЖД в текущем году и ожидаем снижение погрузки на 1,9% год к году», — отметил эксперт.
Кроме того, грузооборот без учета порожнего пробега может сократиться на 1,8% — до 2,4 млрд тонно-километров. «По нашим расчетам, вплоть до августа погрузка продолжит демонстрировать положительную динамику в годовом сопоставлении, однако уже с конца III квартала 2026 года показатель снова перейдет к снижению», — добавил аналитик.
Полищук уточнил, что в мае погрузка может составить 96,1 млн тонн (+2% в годовом выражении), что ниже плана РЖД в 97,5 млн тонн. А грузооборот может вырасти на 2% — до 214,9 млрд тонно-километров.
Погрузка на сети РЖД в 2025 году составила 1,116 млрд тонн, снизившись на 5,6% по сравнению с 2024 годом.