Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Полищук ожидает снижения погрузки на сети РЖД до 1,1 млрд тонн

Кроме того, грузооборот без учета порожнего пробега может сократиться на 1,8%, добавил аналитик компании "Эйлер"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Погрузка на сети «Российских железных дорог» (РЖД) может снизится на 1,9%, до 1,095 млрд тонн, сообщил ТАСС аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук.

«По нашим оценкам, погрузка на сети РЖД по итогам 2026 года составит 1,095 млрд тонн. Улучшение прогноза связано преимущественно с изменением прогнозов по каменному углю. В остальном мы по-прежнему сохраняем негативный взгляд на операционные показатели сети РЖД в текущем году и ожидаем снижение погрузки на 1,9% год к году», — отметил эксперт.

Кроме того, грузооборот без учета порожнего пробега может сократиться на 1,8% — до 2,4 млрд тонно-километров. «По нашим расчетам, вплоть до августа погрузка продолжит демонстрировать положительную динамику в годовом сопоставлении, однако уже с конца III квартала 2026 года показатель снова перейдет к снижению», — добавил аналитик.

Полищук уточнил, что в мае погрузка может составить 96,1 млн тонн (+2% в годовом выражении), что ниже плана РЖД в 97,5 млн тонн. А грузооборот может вырасти на 2% — до 214,9 млрд тонно-километров.

Погрузка на сети РЖД в 2025 году составила 1,116 млрд тонн, снизившись на 5,6% по сравнению с 2024 годом.