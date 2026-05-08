Зелёный Марафон и всероссийская эко-акция «Выбираю чистый воздух» пройдут в Красноярске 30 мая

Большой семейный праздник спорта, экологии и благотворительности состоится в Красноярске 30 мая — на беговые выйдут участники СберПрайм Зелёного Марафона и всероссийской эко-акции «Выбираю чистый воздух». Зарегистрироваться для участия в забегах можно уже сейчас. Участие бесплатное.
Спортсменов и болельщиков вновь примет остров Татышев (восточный вход). Для участников предусмотрены детские дистанции на 500 метров и 1 километр. Взрослые с 14 лет смогут пробежать дистанцию 4,2 километра. Самая протяженная дистанция для профессионалов — 10 километров. Гостей праздника также ждут северная (скандинавская) ходьба и инклюзивный маршрут для участников с особенностями здоровья.
В этом году на Зелёном Марафоне предусмотрены забеги еще на двух дистанциях, 5 км и 1 км, — в поддержку Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух».
Партнёром марафона выступает подписка СберПрайм. Специально для сибиряков на площадке у старта и финиша организуют тематические активности, музыкальные зоны и подарки от партнёров. Для гостей праздника будут работать праздничные, семейные, благотворительные и экологические локации, состоятся викторины, где можно выиграть много полезных товаров для активного отдыха, спорта и туризма. Зрителей и болельщиков ждут праздничные концерты и другие развлекательные активности.
Победителей забегов ждут ценные призы. А финалистов на разных дистанциях — медали участников.
По традиции Зелёный Марафон будет благотворительным — при регистрации каждый может внести добровольное пожертвование. Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», а банк удвоит сумму. На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.
«Зелёный Марафон — знаковое мероприятие для красноярцев. Это не только спортивные забеги на разные дистанции, но множество праздничных локаций, экологические и благотворительные активности, возможность выиграть ценные призы на викторинах. Для моей семьи и многих горожан — это настоящий праздник, возможность всем вместе встретить лето, полезно и интересно провести время. В этом году мы расширили количество дистанций, одновременно состоятся забеги в поддержку Всероссийской экологической акции “Выбираю чистый воздух”, — сообщил Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.
