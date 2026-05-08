NF Group: в Москве могут перенести ввод около 30% из запланированных офисов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Не более 70% заявленного объема офисов в Москве будет введено в 2026 году, остальное планируется перенести на 2027 год, говорится в материалах консалтинговой компании NF Group, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Ожидается, что по итогам года будет введено лишь 60−70% от заявленного объема, а ввод оставшихся объектов будет перенесен на 2027 год», — отмечается в материалах.
Дальнейшее изменение вакантности будет зависеть от фактического выхода на спекулятивный рынок новых площадей, отметили аналитики. Учитывая, что в объектах, ожидаемых ко вводу в 2026 году, более половины площадей уже реализовано в аренду или продажу, вакантность до конца года будет оставаться на невысоком уровне, но с незначительным ростом. Запрашиваемые ставки аренды и цены предложения продолжат расти, но более сдержанными темпами, чем последние два года, и преимущественно в ключевых деловых районах.
По прогнозу аналитиков, в 2026 год ввод новых объектов может составить около 1 млн кв. м, из которых 87% станут проектами класса А. Преимущественно новые проекты будут располагаться в зоне Третьего транспортного кольца МКАД (43%). Значительная доля новых объектов будет представлять собой проекты на продажу (70%), 18% нового ввода — в аренду.