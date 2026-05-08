Нацбанк сказал, когда рассмотрят вопрос снижения ставки рефинансирования

В Национальном банке Беларуси сказали о планах рассмотреть вопрос снижения ставки рефинансирования.
По словам начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, снижение ставки рефинансирования стимулирует экономический рост в стране. Когда она понижается, кредиты становятся более доступными, а вклады — менее доходными, побуждая население не копить, а тратить деньги.
— В Беларуси наблюдается позитивная динамика замедления инфляции, что является дополнительным аргументом в пользу понижения процентных ставок на рынке, — сказал финансист.
Как отмечал ранее глава Нацбанка Роман Головченко, в январе — марте рост цен составил 1,6% при предельном параметре 2,5%, базовая инфляция составила 1,3% при целевой — 1,6%. В годовом выражении в марте произошло замедление прироста потребительских цен до 5,4%. В Нацбанке указали на устойчивый тренд к дальнейшему замедлению инфляционных процессов.
— Есть все предпосылки к тому, что к концу года базовая инфляция составит около 5%, а общая инфляция будет ниже целевого параметра в не более 7%, — заявил Головченко.
Кроме того, Мурин указал на постепенное ослабевание фундаментальных экономических факторы, ранее оказывающих сильное проинфляционное воздействие внутри страны и из-за рубежа. И сказал, что прежде всего речь идет об импортированной инфляции.
— Все это в ближайшие месяцы повышает вероятность того, что на рассмотрение правления Нацбанка будут выноситься вопросы о снижении ставки рефинансирования, — подытожил представитель финрегулятора.
Ближайшее заседание правления Нацбанка состоится в июне 2026 года. Тогда размер ставки рефинансирования может быть снижен на 25 или 50 базисных пунктов.
Напомним, в июне 2025 года Нацбанком был повышен размер ставки рефинансирования до 9,75%.
