Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 8 мая перед Днем Победы

Национальным банком изменены курсы валют на 8 мая, пятницу. В итоге курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос перед 9 Мая.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 8 мая, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8186 белорусского рубля, 1 евро — 3,3172 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7821 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 7 мая, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине в пятницу, 8 мая. Заметнее в сторону уменьшения был скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0072 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0102 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0051 белрубля.
