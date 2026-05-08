Неделя предпринимательства пройдет в Иркутской области с 12 по 27 мая

Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области «Центр “Мой бизнес”» при поддержке Правительства Иркутской области.
Все события Недели предпринимательства объединены слоганом «Формула креативного бизнеса» и общей целью — сформировать работающую экосистему, в которой традиционный бизнес, креативные индустрии, туризм и муниципальные инициативы не просто соседствуют, а становятся взаимными драйверами роста.
«Наша стратегическая задача — сформировать в каждом муниципальном образовании условия, при которых предпринимательство становится естественной и доступной сферой деятельности для местных жителей. Именно эта деятельность создаёт экономический фундамент территории — от новых рабочих мест до наполнения бюджетов. Неделя предпринимательства как раз нацелена на то, чтобы показать реальные возможности, познакомить с действующими мерами поддержки и доказать на успешных примерах: развиваться в своём городе не просто можно, это эффективно и перспективно», — отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.
К участию в мероприятиях Недели предпринимательства приглашаются действующие и начинающие предприниматели региона, представители органов государственной власти и местного самоуправления, активная молодёжь.
Площадки проведения мероприятия откроются в Усть-Куте (12 мая), Братске (13−14 мая), Шелехове (20 мая), Свирске (21 мая), Саянске (22 мая) и в Иркутске (итоговый форум
Программа Недели предпринимательства будет построена вокруг решения реальных бизнес-задач. В ней заявлены экспертные сессии, разборы прикладных кейсов и мастер-классы.
«В этом году мы уделяем особое внимание развитию муниципальных образований и активному внедрению креативных индустрий в локальную экономику. Наша задача — в каждом городе выявить и подсветить его уникальные особенности, определить перспективный вектор развития и показать, как творческий и культурный потенциал территории может стать катализатором для запуска и развития новых проектов. Это позволит предпринимателям, опираясь на ресурсы и специфику своей малой родины, выстраивать эффективный и устойчивый бизнес», — подчеркнула директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.
Вход на все мероприятия бесплатный. Для участия необходима предварительная регистрация. Подробная программа и форма записи размещены на официальном сайте Центра «Мой бизнес».
