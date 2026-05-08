Где цветут яблони в Красноярске? Топ мест для красивых фото с картой

Весна в Красноярске наконец вступила в свои права, а значит, город начинает расцветать. Одними из самых красивых в это время становятся яблоневые сады и аллеи, где деревья покрываются бело-розовым облаком цветов. Корреспондент krsk.aif.ru сделал для вас подборку мест, где можно устроить весеннюю фотосессию или просто прогуляться среди цветущих деревьев, а также сроки, когда лучше всего это делать.
Когда цветут яблони в Красноярске?
«Точные сроки цветения зависят от погоды — каждый год они могут сдвигаться», — сказала начальник по Центральному району АО УЗС Ирина Жданова.
Однако есть общие ориентиры. Обычно массовое цветение яблонь в Красноярске приходится на конец мая — первую половину июня. По словам доцента кафедры селекции и озеленения СибГУ им. Решетнёва Натальи Моксиной, в обычных условиях продолжительность цветения яблони составляет 8−12 дней, а иногда до 15 дней. Однако при жаркой и сухой погоде цветение может закончиться гораздо раньше.
Что это значит для вас: если хотите застать цветение, лучше планировать прогулку на конец мая — начало июня и следить за погодой. В жаркие годы не затягивайте, иначе рискуете опоздать.
Возле Николаевского моста.
Около Николаевского моста высажено много яблонь, причём разных сортов: есть и белые, и красные цветы. Деревья распускаются постепенно, так что период цветения здесь растянут.
Если ехать с Октябрьского района в сторону правого берега по правой стороне можно увидеть красивейшие яблони!
Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.
Яблоневый сад на острове Татышев.
На острове Татышев находится настоящий яблоневый сад. Это одно из самых популярных мест для прогулок весной — просторно, много цветущих деревьев и отличные виды на Енисей.
За последние годы в Татышев-парке высадили более 1000 новых саженцев яблонь. Среди сортов — боровинка, уральское розовое, уральское наливное, анис и другие. Так что яблоневый сад стал ещё больше и разнообразнее.
Лучшее время для посещения: конец мая — середина июня.
Сад Крутовского.
Одна из самых уникальных локаций не только в Красноярске, но и во всей России. Сад Крутовского находится рядом со станцией «Турбаза». Это объект культурного наследия — 256 яблонь, многие из которых были посажены ещё до революции.
Здесь собрано 39 сортов яблонь, некоторых из них уже не найти больше нигде в России. Среди них — сорт Бисмарк, выведенный в Новой Зеландии. В Сибири он чувствует себя великолепно.
Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.
Сад Крутовского — объект научного исследования учёных СибГУ им. Решетнёва. За 25 лет здесь защищено пять кандидатских диссертаций. В 2026 году впервые начали проводить экскурсии для школьников и студентов. Так что просто так зайти в сад может не получиться — уточняйте возможность посещения заранее.
Сквер «Яблоневый сад» на Караульной, 45.
Название говорит само за себя. Этот сквер так и называется — «Яблоневый сад». Место специально создано для того, чтобы красноярцы могли наслаждаться весенним цветением в уютной атмосфере.
Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.
Сквер «Яблоневый сад» в микрорайоне Покровский.
Ещё один сквер с таким же названием находится в Центральном районе, в микрорайоне «Покровский». На его создание потратили 15 млн рублей из бюджета и ещё 8 млн — средства инициативной группы.
Здесь высажены не только яблони, но и другие кустарники, есть детские игровые и спортивные зоны, а также аллеи с парковой мебелью.
Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.
Улица Ферганская, Комарова, Ульяновский проспект.
Эти улицы тоже радуют глаз цветущими яблонями. Деревья высажены вдоль дорог, так что прогуляться или проехать мимо и полюбоваться цветением можно прямо по пути домой или на работу.
Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.
Проспект «Красноярский рабочий».
Особенно красиво на участке от Красмаша в сторону КрасТЭЦ. Здесь яблони растут по обеим сторонам проспекта — получается настоящая цветущая аллея.
Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.
Ярыгинский проезд.
Ещё одно место, где высажено порядка 50−90 яблонь. Точное количество не называется, но даже приблизительные цифры говорят о том, что цветение здесь будет масштабным.
Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.
Бульвар Маяковского.
На бульваре Маяковского тоже высажено много яблонь. Это район между Вавилова и Красрабом — удобное место для прогулки.
Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.
Другие места.
По словам специалистов, яблони и другие деревья высажены во многих парках и скверах города:
Сквер Чернышевского — после реконструкции там появились свежие посадки.
Гвардейские скверы — здесь сажали и яблони, и рябину.
Сквер Паниковка — там тоже есть цветущие деревья.
И набережные Енисея весной украшены цветущими деревьями.
