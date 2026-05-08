Где цветут яблони в Красноярске? Топ мест для красивых фото с картой

Приходите любоваться и фотографироваться.

Весна в Красноярске наконец вступила в свои права, а значит, город начинает расцветать. Одними из самых красивых в это время становятся яблоневые сады и аллеи, где деревья покрываются бело-розовым облаком цветов. Корреспондент krsk.aif.ru сделал для вас подборку мест, где можно устроить весеннюю фотосессию или просто прогуляться среди цветущих деревьев, а также сроки, когда лучше всего это делать.

Когда цветут яблони в Красноярске?

«Точные сроки цветения зависят от погоды — каждый год они могут сдвигаться», — сказала начальник по Центральному району АО УЗС Ирина Жданова.

Однако есть общие ориентиры. Обычно массовое цветение яблонь в Красноярске приходится на конец мая — первую половину июня. По словам доцента кафедры селекции и озеленения СибГУ им. Решетнёва Натальи Моксиной, в обычных условиях продолжительность цветения яблони составляет 8−12 дней, а иногда до 15 дней. Однако при жаркой и сухой погоде цветение может закончиться гораздо раньше.

Что это значит для вас: если хотите застать цветение, лучше планировать прогулку на конец мая — начало июня и следить за погодой. В жаркие годы не затягивайте, иначе рискуете опоздать.

Возле Николаевского моста.

Около Николаевского моста высажено много яблонь, причём разных сортов: есть и белые, и красные цветы. Деревья распускаются постепенно, так что период цветения здесь растянут.

Если ехать с Октябрьского района в сторону правого берега по правой стороне можно увидеть красивейшие яблони!

Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.

Яблоневый сад на острове Татышев.

На острове Татышев находится настоящий яблоневый сад. Это одно из самых популярных мест для прогулок весной — просторно, много цветущих деревьев и отличные виды на Енисей.

За последние годы в Татышев-парке высадили более 1000 новых саженцев яблонь. Среди сортов — боровинка, уральское розовое, уральское наливное, анис и другие. Так что яблоневый сад стал ещё больше и разнообразнее.

Лучшее время для посещения: конец мая — середина июня.

Сад Крутовского.

Одна из самых уникальных локаций не только в Красноярске, но и во всей России. Сад Крутовского находится рядом со станцией «Турбаза». Это объект культурного наследия — 256 яблонь, многие из которых были посажены ещё до революции.

Здесь собрано 39 сортов яблонь, некоторых из них уже не найти больше нигде в России. Среди них — сорт Бисмарк, выведенный в Новой Зеландии. В Сибири он чувствует себя великолепно.

Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.

Сад Крутовского — объект научного исследования учёных СибГУ им. Решетнёва. За 25 лет здесь защищено пять кандидатских диссертаций. В 2026 году впервые начали проводить экскурсии для школьников и студентов. Так что просто так зайти в сад может не получиться — уточняйте возможность посещения заранее.

Сквер «Яблоневый сад» на Караульной, 45.

Название говорит само за себя. Этот сквер так и называется — «Яблоневый сад». Место специально создано для того, чтобы красноярцы могли наслаждаться весенним цветением в уютной атмосфере.

Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.

Сквер «Яблоневый сад» в микрорайоне Покровский.

Ещё один сквер с таким же названием находится в Центральном районе, в микрорайоне «Покровский». На его создание потратили 15 млн рублей из бюджета и ещё 8 млн — средства инициативной группы.

Здесь высажены не только яблони, но и другие кустарники, есть детские игровые и спортивные зоны, а также аллеи с парковой мебелью.

Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.

Улица Ферганская, Комарова, Ульяновский проспект.

Эти улицы тоже радуют глаз цветущими яблонями. Деревья высажены вдоль дорог, так что прогуляться или проехать мимо и полюбоваться цветением можно прямо по пути домой или на работу.

Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.

Проспект «Красноярский рабочий».

Особенно красиво на участке от Красмаша в сторону КрасТЭЦ. Здесь яблони растут по обеим сторонам проспекта — получается настоящая цветущая аллея.

Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.

Ярыгинский проезд.

Ещё одно место, где высажено порядка 50−90 яблонь. Точное количество не называется, но даже приблизительные цифры говорят о том, что цветение здесь будет масштабным.

Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.

Бульвар Маяковского.

На бульваре Маяковского тоже высажено много яблонь. Это район между Вавилова и Красрабом — удобное место для прогулки.

Лучшее время для посещения: конец мая — начало июня.

Другие места.

По словам специалистов, яблони и другие деревья высажены во многих парках и скверах города:

Сквер Чернышевского — после реконструкции там появились свежие посадки.

Гвардейские скверы — здесь сажали и яблони, и рябину.

Сквер Паниковка — там тоже есть цветущие деревья.

И набережные Енисея весной украшены цветущими деревьями.

Приходите, фотографируйтесь и дышите весной!

Ранее мы сообщали о том, как «Сибирская сакура» зацвела на юге Красноярского края.

