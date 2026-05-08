Мэр Иркутска подписал проект планировки территории микрорайона Зеленый

«Продолжаем планомерную работу по развитию микрорайона. Такая возможность у муниципалитета появилась после завершения передачи территории в муниципальную собственность. Прежде ей распоряжалось Министерство обороны России. Сегодня в Зеленом нет ни одного учреждения спорта, поэтому этот объект местного значения определили как первоочередной. Рассматриваем варианты источников финансирования строительства. Предложил коллегам присвоить будущему спортивно-оздоровительному комплексу имя Героя России Павла Белова, который окончил школу № 31 и погиб, защищая интересы страны в зоне СВО», — прокомментировал Руслан Болотов.