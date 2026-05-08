Мэр Иркутска подписал проект планировки территории микрорайона Зеленый

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал проект планировки территории микрорайона Зеленый.

Источник: НИА Байкал

Он устанавливает технико-экономические показатели объектов, подлежащих строительству, в том числе инженерные сети, дороги. В документе определены площадки для размещения соцобъектов регионального и муниципального значения.

Запланированы пространства для возведения филиала поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 9 на 100 посещений в смену, организации дополнительного образования на 130 мест, а также спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

Проект строительства СОКа уже разработан, на него получено положительное заключение государственной экспертизы. В спортсооружении предусмотрены бассейн длиной 25 м на шесть дорожек, трибуны для 84 зрителей, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта и тренажерный, зал самбо, медицинский блок, технические и вспомогательные помещения. Площадь объекта составит более 3 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Продолжаем планомерную работу по развитию микрорайона. Такая возможность у муниципалитета появилась после завершения передачи территории в муниципальную собственность. Прежде ей распоряжалось Министерство обороны России. Сегодня в Зеленом нет ни одного учреждения спорта, поэтому этот объект местного значения определили как первоочередной. Рассматриваем варианты источников финансирования строительства. Предложил коллегам присвоить будущему спортивно-оздоровительному комплексу имя Героя России Павла Белова, который окончил школу № 31 и погиб, защищая интересы страны в зоне СВО», — прокомментировал Руслан Болотов.

Напомним, после того как весной 2021 года зарегистрировали право собственности муниципалитета на данную территорию, в Зеленом построили тепловые сети, а потребителей микрорайона подключили к системе централизованного теплоснабжения города. Теперь здесь также проводят ремонт автомобильных дорог, благоустройство общественных пространств и дворов.