Цена ошибки найма: как неподходящий сотрудник разрушает бизнес

Фокус только на технических умениях и дипломах — серьезный просчет. Можно нанять чересчур креативного сотрудника в консервативную компанию с жесткими правилами, но пользы будет мало. Или принять талантливого профи, который застопорит работу всего отдела из-за неумения работать в команде. Руководство также рискует, когда берет специалиста со скандальной репутацией. Из-за междоусобиц снижается продуктивность коллектива. Рекрутеры отмечают, что не меньше мастерства важны характер и способность к адаптации. Проверяют это вопросами о сложностях с общением. К примеру, просят рассказать о самом запомнившемся конфликте с коллегой или партнером и как его решили.