КрасЖД и Фонд развития Республики Хакасия — Центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская железная дорога заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом развития Республики Хакасия — Центром «Мой бизнес».
Подписи под документом поставили начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин и генеральный директор Фонда развития РХ Валерий Евлахов.
Ключевым направлением взаимодействия станет оказание предприятиям малого и среднего бизнеса консультационной помощи по вопросам организации грузовых железнодорожных перевозок: от оформления необходимой документации до доставки грузов по технологии «от двери до двери». Кроме того, в рамках сотрудничества стороны будут обмениваться значимой для СМСП информацией, и проводить совместные мероприятия.
Так, 25 мая представители подразделений транспортно-логистического блока холдинга РЖД на Красноярской магистрали примут участие в ежегодной «Неделе предпринимательства», которая пройдет в столице Хакасии. Железнодорожники расскажут о возможностях териминально-логистического центра станции Абакан и преимуществах контейнерных перевозок.