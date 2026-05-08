МАРТ и крупные службы такси договорились не повышать цены на такси в непогоду

МАРТ: цены на такси больше не будут увеличиваться в Беларуси в непогоду.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси цены на такси в непогоду будут ограничены, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Так, МАРТ и крупнейшие сервисы такси — Яндекс Go, A1 Такси и Такси 152 подписали соглашение о социально-ответственном поведении.

Стороны условились о соблюдении баланса интересов пассажиров, перевозчиков и диспетчерских служб. Особое внимание будет уделяться ситуациям повышенного спроса на такси. В частности, в период плохой погоды или проведения крупных международных мероприятий диспетчеры обязались не повышать стоимость услуг по диспетчеризации и принимать меры, чтобы увеличить число автомобилей на линии.

Отдельный пункт соглашения закрепил ограничение повышающих коэффициентов. Максимальный коэффициент к стоимости поездки не будет превышать уровень более чем в три раза.

Также документ закрепил обязательства по улучшению информирования пассажиров и реализации социальных инициатив.

— Соглашение остается открытым, к нему могут присоединиться другие диспетчеры такси, — отметили в МАРТ.