МАРТ и крупные службы такси договорились не повышать цены на такси в непогоду

В Беларуси цены на такси в непогоду будут ограничены, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Так, МАРТ и крупнейшие сервисы такси — Яндекс Go, A1 Такси и Такси 152 подписали соглашение о социально-ответственном поведении.
Стороны условились о соблюдении баланса интересов пассажиров, перевозчиков и диспетчерских служб. Особое внимание будет уделяться ситуациям повышенного спроса на такси. В частности, в период плохой погоды или проведения крупных международных мероприятий диспетчеры обязались не повышать стоимость услуг по диспетчеризации и принимать меры, чтобы увеличить число автомобилей на линии.
Отдельный пункт соглашения закрепил ограничение повышающих коэффициентов. Максимальный коэффициент к стоимости поездки не будет превышать уровень более чем в три раза.
Также документ закрепил обязательства по улучшению информирования пассажиров и реализации социальных инициатив.
— Соглашение остается открытым, к нему могут присоединиться другие диспетчеры такси, — отметили в МАРТ.