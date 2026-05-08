В Беларуси признали банкротом крупную мясную компанию

Дело мясоперерабатывающей компании «Барское мясо плюс» завершилось в Экономическом суде Могилевской области. На информацию на сайте ЕГР обратила внимание Tochka.

Источник: OL

Представители завода обратились в суд осенью 2025-го, чтобы запустить процедуру банкротства. В итоге спустя полгода суд принял решение о завершении ликвидационного производства.

Из документов следует, что у компании есть долги на 740 тыс. рублей, при этом у ее главы нет авто или недвижимости. В то же время он переплатил в бюджет более 17 тыс. рублей. Эти деньги в итоге направили на выплату зарплат работникам производства.

Компания «Барское мясо плюс» работала с 2020 года в Могилевской области и занималась производством колбас и другой мясной продукции. Как сказано на ее сайте, она владела пятью фирменными магазинами.

В марте мы рассказывали, что Экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве компании «24×7 Паноптес», которая несколько лет назад попала под санкции.