В Крыму начался массовый сбор клубники. Ждать ли снижения цен?

Стартовали с 1400 рублей за килограмм в феврале, а сейчас уже можно купить ягоду за 350 рублей. Сбор ранней, тепличной земляники самые крупные хозяйства Крыма начинают в конце марта. В это время ее еще не много, покрасневшую ягоду приходится искать среди гроздьев зеленых. Заодно в это время убирают дефективные плоды неправильной формы, чтобы они не оттягивали на себя сок, и срезают лишние листья, открывая соцветия свету. Но первая земляника и самая дорогая.
Практически до начала мая на прилавках господствует импортная ягода — в основном турецкая и греческая. Там, по климатическим нормам, сезон начинается примерно на месяц — полтора раньше, чем в Крыму, и этот зазор дает фору импорту. Сразу скажу, что привозная земляника значительно проигрывает отечественной. И дело тут не в патриотизме. Производство ягоды, ориентированное на поставки за рубеж, с перегрузками, оформлением таможенных документов, простоями и ожиданиями на границе, транспортировкой на длительные расстояния, предпочитает стресоустойчивые сорта, такие как нидерландский Аллегро. Ягода крупная, очень плотная и не дает сока. Такими можно играть в хоккей, без особого вреда. Шучу, конечно, но вот то, что красная и на вид абсолютно спелая ягода хрустит, как огурец, это правда. Удовольствия от нее никакого.
В Крыму среди аграриев самый популярный итальянский сорт Клери. В начале сезона, как сейчас, он стоит вдвое, а то и втрое дороже импорта. Но ягода отменная на вкус: с нежной мякотью, сладкая с куста и ароматная. Что называется, тает во рту.
— Клери нам подошел. Это один из самых ранних сортов, с хорошими вкусовыми качествами и в то же время транспортабельный, — говорит агроном специализированного предприятия Бахчисарайского района Валерий Лешкевич.
Этот район уже много лет удерживает титул земляничной столицы Крыма. Бахчисарайская ягода считается лучшей — эталонной в регионе.
— Они в определенном смысле законодатели в этой отрасли, но выращивают ягоду не только здесь, она есть и в Ленинском, Кировском, Советском, Нижнегорском и Джанкойском районах, — рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
Кстати, в земляничную страду, крупные хозяйства приглашают местных жителей на уборку. Где-то работа сдельная — за собранные килограммы, а где-то почасовая. Тем, кто работает посменно, в среднем платят 250 рублей в час при восьмичасовом рабочем дне. В тепличных комбинатах, как правило, даже сотрудники могут купить собранную ягоду только за проходной. В закрытом грунте, а это не только земляника, но и малина, ежевика, ягоду в Крыму выращивают на площади более 25 гектаров. А именно земляникой во всех хозяйствах полуострова (в поле и под пленкой) занято в этом году свыше 178 гектаров, и выращивают ее более 70 хозяйств. Пока убрали с площади пять гектаров, так что основная работа еще впереди. Цена на крымскую ягоду упадет, когда тепличные комбинаты выйдут на пик уборки, а им на пятки будут наступать ягодники открытого грунта. Обычно это происходит уже в середине мая, но в этом году, учитывая прохладную весну, пик уборки ожидается позже.
— Думаю, это произойдет ближе к концу мая, когда валовый сбор действительно войдет в свой пик. Мы же хотим раннюю продать, как можно раньше. А когда она начнет пиково плодоносить, то нужно будет ее быстро сбывать. Поэтому цена будет совершенно иная, — отметил министр.
Еще цену могут сбить фермеры Херсонщины. Там этот бизнес поставлен на широкую ногу, но в последние годы аграрии новых регионов предпочитают отправлять свой товар в центральные регионы России, где его можно продать дороже, чем в Крыму. Как бы то ни было, важно, что в этом сезоне цена на ягоду уже ниже, чем была год назад на пике уборки. Тогда самая дешевая земляника стоила в Крыму 450 рублей за килограмм в конце мая, и с этой отметки снова начала дорожать. А нынешней весной уже сейчас ягода на рынке продается по цене от 350 до 650 рублей. В магазинах розничной торговли планка выше — уже 600 — 700 рублей за килограмм. При этом в Крыму продается только половина выращенной на полуострове ягоды, вторая половина отправляется в Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники. Там она попадет на прилавки с ценником на 30 — 40 процентов выше. А вот когда земляника будет самой доступной по цене, можно понять только эмпирически. Но ждать этого точно не стоит, а лучше наслаждаться прямо сейчас, пусть и небольшими порциями ягод.