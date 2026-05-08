В Крыму начался массовый сбор клубники. Ждать ли снижения цен?

Еще цену могут сбить фермеры Херсонщины. Там этот бизнес поставлен на широкую ногу, но в последние годы аграрии новых регионов предпочитают отправлять свой товар в центральные регионы России, где его можно продать дороже, чем в Крыму. Как бы то ни было, важно, что в этом сезоне цена на ягоду уже ниже, чем была год назад на пике уборки. Тогда самая дешевая земляника стоила в Крыму 450 рублей за килограмм в конце мая, и с этой отметки снова начала дорожать. А нынешней весной уже сейчас ягода на рынке продается по цене от 350 до 650 рублей. В магазинах розничной торговли планка выше — уже 600 — 700 рублей за килограмм. При этом в Крыму продается только половина выращенной на полуострове ягоды, вторая половина отправляется в Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники. Там она попадет на прилавки с ценником на 30 — 40 процентов выше. А вот когда земляника будет самой доступной по цене, можно понять только эмпирически. Но ждать этого точно не стоит, а лучше наслаждаться прямо сейчас, пусть и небольшими порциями ягод.