Цена нефти Brent выросла выше $101 за баррель после атак США в Иране

Цены на нефть растут в пятницу после нового обострения между США и Ираном. Тегеран в ночь на 8 мая обвинил американские силы в нескольких атаках вопреки заключенному перемирию. В Вашингтоне подтвердили удар по иранскому порту Кешм. Президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут новые удары, если Иран не пойдет на мирную сделку.