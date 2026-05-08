Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена нефти Brent выросла выше $101 за баррель после атак США в Иране

Цены на нефть растут в пятницу после нового обострения между США и Ираном. Тегеран в ночь на 8 мая обвинил американские силы в нескольких атаках вопреки заключенному перемирию. В Вашингтоне подтвердили удар по иранскому порту Кешм. Президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут новые удары, если Иран не пойдет на мирную сделку.

Цены на нефть растут в пятницу после нового обострения между США и Ираном. Тегеран в ночь на 8 мая обвинил американские силы в нескольких атаках вопреки заключенному перемирию. В Вашингтоне подтвердили удар по иранскому порту Кешм. Президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут новые удары, если Иран не пойдет на мирную сделку.

К 9:03 мск июльский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE подорожал до $101,12 за баррель. В четверг нефть этой марки торговалась ниже $98.

Июньские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX дорожали к этому моменту до $95,35 за баррель. В предыдущую сессию контракт подешевел до $94,81.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше