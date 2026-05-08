Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожные работы на улице Варварской в Нижнем Новгороде продлили

В данный момент на этом участке дороги уже образовались сильные заторы.

С наступлением ночи 7 мая в районе пересечения улиц Пискунова и Варварской развернулись экстренные ремонтные работы на участке теплотрассы, однако к утру их так и не завершили. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Предварительное обследование, проведенное ранее, выявило потребность в ремонте. Изначально предполагалось завершить работы в ночное время, однако визуальная оценка после начальных земляных работ показала, что степень повреждения и объем необходимых восстановительных мер оказались более значительными, чем ожидалось, что потребовало больше времени.

В данный момент на этом участке дороги уже образовались сильные заторы. Пробки охватили Варварскую улицу и подъезды к ней, а также улицы Ульянова и Пискунова.

Завершение ремонтных работ запланировано на сегодняшний день. После того как специалисты закончат восстановление теплосети, они приступят к укладке асфальтового покрытия. Ориентировочно, возобновление движения транспорта на данном учаcтке ожидается к 23:55.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется изучить предложенную схему объезда, проявлять повышенную осторожность при движении и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что более 600 км дорог будут отремонтированы в Нижегородской области.