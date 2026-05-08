Дорожные работы на улице Варварской в Нижнем Новгороде продлили

С наступлением ночи 7 мая в районе пересечения улиц Пискунова и Варварской развернулись экстренные ремонтные работы на участке теплотрассы, однако к утру их так и не завершили. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Предварительное обследование, проведенное ранее, выявило потребность в ремонте. Изначально предполагалось завершить работы в ночное время, однако визуальная оценка после начальных земляных работ показала, что степень повреждения и объем необходимых восстановительных мер оказались более значительными, чем ожидалось, что потребовало больше времени.
В данный момент на этом участке дороги уже образовались сильные заторы. Пробки охватили Варварскую улицу и подъезды к ней, а также улицы Ульянова и Пискунова.
Завершение ремонтных работ запланировано на сегодняшний день. После того как специалисты закончат восстановление теплосети, они приступят к укладке асфальтового покрытия. Ориентировочно, возобновление движения транспорта на данном учаcтке ожидается к 23:55.
Автомобилистам настоятельно рекомендуется изучить предложенную схему объезда, проявлять повышенную осторожность при движении и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что более 600 км дорог будут отремонтированы в Нижегородской области.