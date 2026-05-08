Танкер Voyager с российской нефтью прибыл в Токийский залив

Япония сократила объемы закупок нефти у России после начала военной операции на Украине в 2022 году. В том же году США ввели санкции, запрещающие импорт российской нефти. Однако американская сторона разрешила сделки по поставкам нефти в Японию по проекту «Сахалин-2» и неоднократно их продлевала. Исключение касается только японской стороны и действует до 18 июня.