В России зафиксировано снижение цен на популярные овощи и фрукт

Огурцы в России стали самым подешевевшим продуктом за последний месяц. Как подсчитали в «Руспродсоюзе», к 30 апреля средние цены на них снизились на 15% по сравнению с 30 марта. По сравнению с апрелем прошлого года огурцы также подешевели — на 4,5%.