В России зафиксировано снижение цен на популярные овощи и фрукт

В России огурцы стали одним из самых подешевевших за месяц продуктов.

Источник: Комсомольская правда

Огурцы в России стали самым подешевевшим продуктом за последний месяц. Как подсчитали в «Руспродсоюзе», к 30 апреля средние цены на них снизились на 15% по сравнению с 30 марта. По сравнению с апрелем прошлого года огурцы также подешевели — на 4,5%.

В пятерку наиболее подешевевших продуктов также вошли помидоры и бананы. Цены на них снизились на 3,2% и 2,4% соответственно. Средняя стоимость килограмма огурцов составила 193,7 рубля, помидоров — 303,7 рубля, бананов — 161 рубль.

Как писал KP.RU, ранее «Руспродсоюзе» назвали картофель лидером по снижению цен среди всех продуктов в России. Так, за год, к третьей неделе апреля, он подешевел на 32,4%. Также заметно упали цены на капусту (на 29,3%), свеклу (20,1%) и лук (17,9%).

Кроме того, в стране резко подешевела красная икра. Средняя розничная стоимость 1 кг икры лососевых рыб в России в I квартале 2026 года составила 9387 ₽