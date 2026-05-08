На границе Башкирии третий год подряд проходит операция «Пчела»

Рейды на трассах совместно с Минсельхозом, Госкомитетом по ветеринарии и ГИБДД начались еще 10 апреля. Он продлятся до 10 июня. Заместитель министра сельского хозяйства республики Фарит Валитов отметил, что в этом году случаев нелегального ввоза пчелопакетов пока не зафиксировано. Ранее постоянно выявляли по 3−4 нарушения.
В Госкомитете по ветеринарии пояснили, что нарушители уже понимают — въехать в Башкортостан просто так не получится. На въездных дорогах организовано дежурство ветеринарных служб и ДПС. «Мы должны сделать все, чтобы никакая болезнь к нам не зашла», — заявил начальник отдела госконтроля Ильшат Фаттахов.
Ранее мы писали, что пчелосемьи неизвестного происхождения и с инфекционными заболеваниями активно ввозились на территорию Башкирии из стран Средней Азии. Агрессивные и инфицированные пчелы нападали на башкирских пчел, что приводило к гибели большого числа ульев. Для предотвращения заражений и массовой гибели пчел сначала были введены запреты на ввоз таких пчелосемей, потом начали организовывать рейды для предотвращения их нелегального ввоза.