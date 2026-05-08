На границе Башкирии третий год подряд проходит операция «Пчела»

Ранее мы писали, что пчелосемьи неизвестного происхождения и с инфекционными заболеваниями активно ввозились на территорию Башкирии из стран Средней Азии. Агрессивные и инфицированные пчелы нападали на башкирских пчел, что приводило к гибели большого числа ульев. Для предотвращения заражений и массовой гибели пчел сначала были введены запреты на ввоз таких пчелосемей, потом начали организовывать рейды для предотвращения их нелегального ввоза.