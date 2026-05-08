Отправление пассажиров поездами дальнего следования на Красноярской железной дороге увеличилось на 6,6% в январе-апреле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По оперативной информации, в январе-апреле 2026 года в поездах дальнего следования с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 562,6 тыс. пассажиров (+6,6% к аналогичному периоду 2025 года).
Пригородными поездами КрасЖД за четыре месяца воспользовались 1 млн 476 тыс. пассажиров, что на 6,7% меньше, чем за январь-март прошлого года.
Всего с начала года на КрасЖД в поездки отправились 2 млн 39 тыс. пассажиров (-3,4% к тому же периоду 2025 года).
Пассажирооборот на Красноярской железной дороге за январь-апрель вырос на 1,1% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 601,4 млн пасс-км.