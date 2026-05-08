В Краснодаре уничтожили почти 200 кг санкционного сыра

Более 198 кг санкционных сыра и колбасы изъяли из магазина в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре уничтожили почти 200 кг санкционного сыра. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники управления совместно с Краснодарской таможней и Краснодарской транспортной прокуратурой проверили продукцию одного из магазинов в Краснодаре. Инспекторы обнаружили и изъяли более 198 кг сыров и колбасных изделий.

Продукция произведена в Германии, Италии, Норвегии, Испании и других странах. Ввоз товаров из них ограничен в Россию.

«По факту нарушения приняты меры в рамках действующего законодательства. Изъятая продукция уничтожена», — сообщили в региональном ведомстве.