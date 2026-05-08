Авиационные ограничения на юге России. Главное о задержках и отменах рейсов

Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.

Источник: Freepik

Работу 13 аэропортов на юге России временно приостановили из-за попадания украинских БПЛА в здание филиала «Аэронавигация Юга России», сообщил Минтранс.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Попадание БПЛА

  • Работу регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России, временно скорректировали из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», сообщили в Минтрансе.
  • Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования, отметили в ведомстве.

Приостановка работы аэропортов

  • Работу 13 аэропортов на юге России временно приостановили из-за попадания украинских БПЛА в здание филиала «Аэронавигация Юга России», сообщил Минтранс.
  • Как уточнили в ведомстве, временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.
  • Уточняется, что информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00 мск.

Корректировка расписания

  • Как сообщили в Минтрансе, корректируются технологии управления воздушным движением на юге России.
  • Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание.
  • «Аэрофлот» из-за временной приостановки работы аэропортов на юге России переносит время вылета или отменяет некоторые рейсы, сообщили в компании.

Ситуация в аэропортах

  • Ранее сообщалось, что свыше 55 рейсов задержаны в аэропорту Сочи на фоне авиационных ограничений, еще 11 отменены.
  • Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 30 рейсов, в том числе международные — в Шарм-эш-Шейх, Анталью, Тбилиси, Ереван.
  • Наблюдаются задержки на прилет еще 26 бортов, выполнение еще 11 рейсов отменено.

С начала суток сообщалось о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ульяновска, Самары, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Ижевска, Уфы, Перми, а также Внуково.

На данный момент они продолжают действовать в аэропорту Перми.

