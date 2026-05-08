Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Лутчак, Евгений Нежданов и Дмитрий Кибкало станут хедлайнерами форума «Дни пермского бизнеса»

Форум пройдет в формате «Интеллектуальных рингов».

Источник: Комсомольская правда

В этом году на форуме «Дни пермского бизнеса» не будет классических пленарных заседаний. Вместо этого участников ждут динамичные и нестандартные форматы. Ключевым событием станут «Интеллектуальные ринги» — серия публичных дискуссий с участием экспертов, предпринимателей и лидеров мнений.

В «Интеллектуальных рингах» примут участие 12 федеральных спикеров, в том числе президент корпорации «1Т» Евгений Нежданов, блогер, музыкант и контент-креатор Максим Лутчак и сооснователь сети «Мосигра» Дмитрий Кибкало.

— Главная тема форума — «Вместе реализуем возможности!» — про партнерство и кооперацию, поэтому формат интеллектуальных рингов предполагает активное участие зрителей в поединках, — рассказал Юрий Цаплин, руководитель центра «Мой бизнес». — Они смогут влиять на исход дискуссии в реальном времени, задавать вопросы и голосовать за более близкое мнение через цифровые каналы. Это станет серьезным отличием предстоящего форума от традиционных деловых мероприятий и, надеемся, перевернет привычные представления о кооперации и конкуренции.

Форум «Дни пермского бизнеса — 2026» пройдет в Перми 21−22 мая.