Более 1600 домов обследуют для капремонта в Новосибирской области

Специалисты оценят состояние жилого фонда многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в этом году обследуют 1613 многоквартирных домов. Проверки жилого фонда помогут эффективнее проводить региональную программу капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министерство ЖКХ и энергетики области и Фонд модернизации ЖКХ провели выездное совещание, чтобы оценить процесс обследования домов на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

В прошлом году было проверено более 1557 многоквартирных домов в Новосибирской области в рамках краткосрочного плана капремонта, поделился замминистра ЖКХ и энергетики региона.

Сейчас капитальный ремонт дома можно начать только после тщательного обследования дома. Эксперты оценивают состояние здания и на этом основании выстраивают порядок работ. Например, в прошлом году сроки выполнения 745 видов работ перенесли на более ранние из-за аварийного состояния конструктивных элементов.