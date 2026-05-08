Объём внешнеторгового оборота Харбинского района пилотной зоны свободной торговли достиг рекордного уровня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным Харбинской таможни, в первом квартале текущего года общий объём внешнеторгового оборота товаров в Харбинском районе Китайской (провинция Хэйлунцзян) пилотной зоны свободной торговли превысил 5,4 млрд юаней, увеличившись почти на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало историческим максимумом. При этом экспорт и импорт выросли на 6,7% и 372,7% соответственно.