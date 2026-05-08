Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики «Россети Сибирь» готовятся к празднованию Дня Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники «Россети Сибирь» в преддверии празднования 81-й годовщины Дня Победы, проводят мероприятия, посвященные празднику. Сегодня во всех филиалах компании подняли Знамя Победы. Энергетики поздравляют ветеранов и возлагают цветы к мемориалам героев Великой Отечественной войны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники «Россети Сибирь» в преддверии празднования 81-й годовщины Дня Победы, проводят мероприятия, посвященные празднику. Сегодня во всех филиалах компании подняли Знамя Победы. Энергетики поздравляют ветеранов и возлагают цветы к мемориалам героев Великой Отечественной войны.

Утром 8 мая красное Знамя Победы появилось над зданиями филиалов компании «Россети Сибирь», а также в производственных отделениях и районах электрических сетей. Одновременно энергетики подняли в небо 247 знамен в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока.

В эти дни энергетики поздравляют на дому ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и ветеранов. В этом году к поздравлениям присоединились ветераны СВО, которые отдали свой долг Родине и сейчас работают в филиалах «Россети Сибирь».

Дань памяти героям Великой Отечественной войны отдали сотрудники филиалов «Бурятэнерго», «Алтайэнерго», «Омскэнерго», а также «Россети Сибирь Тываэнерго». Энергетики вместе с детьми и ветеранами отрасли возложили цветы и венки к главным мемориалам в регионах.

В Красноярском крае сотрудники производственных отделений филиала «Красноярскэнерго» также приняли участие в торжественных и памятных мероприятиях. В Красноярске, Канске и Ачинске поздравили тружеников тыла и возложили цветы к мемориалам.

В Хакасии сотрудники филиала «Россети Сибирь» провели патриотический урок «Энергия Победы» в саяногорском лицее. Ученики 8−9 классов узнали о вкладе энергетиков в общую Победу и погрузились в историю: им рассказали, как в блокадном Ленинграде прокладывали кабель по дну Ладожского озера, чтобы дать жизненно важную электроэнергию от Волховской ГЭС осаждённому городу, а вокруг Москвы построили высоковольтные заграждения, которые стали «энергетическим щитом» столицы.

В Омской области специально к Дню Победы энергетики филиала «Россети Сибирь» восстановили мемориалы в шести селах региона: очистили прилегающую территорию, покрасили и побелили памятники.

«День Победы — это особенный праздник для нашей страны и для каждой семьи. Мы с глубоким почтением и трепетом храним память о героях Великой отечественной войны, о наших предках, совершивших подвиг. Энергетики внесли значимый вклад в Победу. Поэтому праздничные мероприятия, в которых коллектив “Россети Сибирь” всегда принимает участие — это важнейшая традиция, которая обеспечивает связь поколений и формирует у детей и молодежи настоящий патриотизм и любовь к Родине», — прокомментировал генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков.

9 Мая энергетики примут участие в параде Победы во всех регионах присутствия компании «Россети Сибирь».