Энергетики «Россети Сибирь» готовятся к празднованию Дня Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники «Россети Сибирь» в преддверии празднования 81-й годовщины Дня Победы, проводят мероприятия, посвященные празднику. Сегодня во всех филиалах компании подняли Знамя Победы. Энергетики поздравляют ветеранов и возлагают цветы к мемориалам героев Великой Отечественной войны.
Утром 8 мая красное Знамя Победы появилось над зданиями филиалов компании «Россети Сибирь», а также в производственных отделениях и районах электрических сетей. Одновременно энергетики подняли в небо 247 знамен в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока.
В эти дни энергетики поздравляют на дому ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и ветеранов. В этом году к поздравлениям присоединились ветераны СВО, которые отдали свой долг Родине и сейчас работают в филиалах «Россети Сибирь».
Дань памяти героям Великой Отечественной войны отдали сотрудники филиалов «Бурятэнерго», «Алтайэнерго», «Омскэнерго», а также «Россети Сибирь Тываэнерго». Энергетики вместе с детьми и ветеранами отрасли возложили цветы и венки к главным мемориалам в регионах.
В Красноярском крае сотрудники производственных отделений филиала «Красноярскэнерго» также приняли участие в торжественных и памятных мероприятиях. В Красноярске, Канске и Ачинске поздравили тружеников тыла и возложили цветы к мемориалам.
В Хакасии сотрудники филиала «Россети Сибирь» провели патриотический урок «Энергия Победы» в саяногорском лицее. Ученики 8−9 классов узнали о вкладе энергетиков в общую Победу и погрузились в историю: им рассказали, как в блокадном Ленинграде прокладывали кабель по дну Ладожского озера, чтобы дать жизненно важную электроэнергию от Волховской ГЭС осаждённому городу, а вокруг Москвы построили высоковольтные заграждения, которые стали «энергетическим щитом» столицы.
В Омской области специально к Дню Победы энергетики филиала «Россети Сибирь» восстановили мемориалы в шести селах региона: очистили прилегающую территорию, покрасили и побелили памятники.
«День Победы — это особенный праздник для нашей страны и для каждой семьи. Мы с глубоким почтением и трепетом храним память о героях Великой отечественной войны, о наших предках, совершивших подвиг. Энергетики внесли значимый вклад в Победу. Поэтому праздничные мероприятия, в которых коллектив “Россети Сибирь” всегда принимает участие — это важнейшая традиция, которая обеспечивает связь поколений и формирует у детей и молодежи настоящий патриотизм и любовь к Родине», — прокомментировал генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков.
9 Мая энергетики примут участие в параде Победы во всех регионах присутствия компании «Россети Сибирь».