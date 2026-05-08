Пассажиров задержанных авиарейсов в Волгограде могут доставить поездами

Решение о сроках возобновления авиарейсов на Юг России обсуждается, они будут выполняться с сокращенной частотой полетов.

В Росавиации сообщают: пока специалисты проводят оценку ущерба, нанесённого украинскими дронами региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону, министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам обсудить с РЖД возможность доставки задерживающихся пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом.

Как ранее сообщал «АиФ-Волгоград», утром 8 мая была приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.

Решение о сроках возобновления авиарейсов на Юг России обсуждается, они будут выполняться с сокращенной частотой полетов. В Росавиации поделились номерами справочных телефонов аэропортов, чья работа приостановлена:

Астрахань — 8 (8512) 44−23−45;

Владикавказ — 8 (8672) 33−36−62;

Волгоград — 8 (8442) 32−60−48;

Геленджик — 8 861 419−90−09;

Грозный — 8 (8712) 22−47−60;

Краснодар — 8 (800) 301−19−91;

Махачкала — 8 (8722) 55−55−00;

Магас — 8 (8732) 23−10−03; 8 (938) 006−18−81;

Минводы — 8 (87922) 20−777; 8 (800) 333−03−21;

Нальчик — 8 (8662) 49−60−48;

Сочи — 8 (800) 301−19−91;

Ставрополь — 8 (8652) 34−90−68;

Элиста — 8 (84722) 5−02−55.

Ранее сообщалось, что в центре Волгограда перекроют движение и парковки с 7 по 9 мая.

Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше