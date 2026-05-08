Пассажиров задержанных авиарейсов в Волгограде могут доставить поездами

В Росавиации сообщают: пока специалисты проводят оценку ущерба, нанесённого украинскими дронами региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону, министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам обсудить с РЖД возможность доставки задерживающихся пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом.
Как ранее сообщал «АиФ-Волгоград», утром 8 мая была приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.
Решение о сроках возобновления авиарейсов на Юг России обсуждается, они будут выполняться с сокращенной частотой полетов. В Росавиации поделились номерами справочных телефонов аэропортов, чья работа приостановлена:
Астрахань — 8 (8512) 44−23−45;
Владикавказ — 8 (8672) 33−36−62;
Волгоград — 8 (8442) 32−60−48;
Геленджик — 8 861 419−90−09;
Грозный — 8 (8712) 22−47−60;
Краснодар — 8 (800) 301−19−91;
Махачкала — 8 (8722) 55−55−00;
Магас — 8 (8732) 23−10−03; 8 (938) 006−18−81;
Минводы — 8 (87922) 20−777; 8 (800) 333−03−21;
Нальчик — 8 (8662) 49−60−48;
Сочи — 8 (800) 301−19−91;
Ставрополь — 8 (8652) 34−90−68;
Элиста — 8 (84722) 5−02−55.
