Дополнительные изменения вносятся в расписание пригородных электропоездов в связи с ремонтными работами в мае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мае в связи с работами по капитальному ремонту пути в расписание ряда электропоездов Красноярской магистрали вносятся дополнительные изменения.
В восточной пригородной зоне Красноярска в период с 9 по 13 мая маршруты ряда электричек, курсирующих до станций Камарчага и Зыково, будут сокращены до станций Базаиха и Злобино в черте краевого центра.
Изменится и время отправления и прибытия электропоездов, соединяющих краевой центр со станциями Уяр, Иланская. Отклонения от действующего расписания будут составлять от 30 минут до 1,5 часов.
В западной пригородной зоне измененное расписание будет действовать с 11 по 29 мая.
Маршруты ряда электричек, курсирующих до станций Зеледеево и Чернореченская, будут сокращены до станции Кача. Время отправления поездов из краевого центра до Чернореченской, Красной Сопки будет сдвинуто на более раннее.
Некоторые пригородные поезда будут отменены.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.