Свыше 9,5 млрд рублей выделят на создание инженерной инфраструктуры в Новинках и деревне Ольгино

Данное решение одобрено Правительственной комиссией по региональному развитию.

Источник: Время

ДОМ.РФ предоставит 9 миллиардов 550 миллионов рублей на создание инженерной инфраструктуры на юге Нижнего Новгорода — в Новинках и деревне Ольгино. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем макс-канале.

Решение о выделении средств инфраструктурных облигаций одобрено Правительственной комиссией по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Финансирование планируют направить на строительство теплоэнергетической инфраструктуры, а также сетей водоснабжения и водоотведения, сетей ливневой канализации, локальных очистных сооружений. Согласно планам, теплоэнергетическую инфраструктуру должны построить до конца 2034 года, а комплекс работ по водоснабжению, водоотведению и очистным сооружениям завершат до конца 2028 года.

«Реализация проекта имеет стратегическое значение для развития южных территорий Нижнего Новгорода. Эти районы являются важнейшим участком масштабной программы комплексного развития Нижегородской агломерации. В перспективе здесь создадут около семи миллионов квадратных метров жилья со всей необходимой инфраструктурой для 250 тысяч жителей», — подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что в Ольгино стартовала активная фаза строительства первых домов в рамках КРТ.