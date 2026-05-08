Росавиация: работа волгоградского аэропорта приостановлена до 12 мая

Росавиация выпустила документ о приостановке полётов в аэропорт Волгограда и другие аэропорты Юга России. Однако позже представитель ведомства Артём Кореняко уточнил, что он может быть пересмотрен и сроки ограничений сократят.
Причиной стал ущерб, нанесённый украинскими дронами региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону. В настоящее время специалисты оценивают его размер и определяют возможность восстановления повреждённого оборудования.
Также министр транспорта России Андрей Никитин предложил авиаперевозчикам обсудить с РЖД и Единой транспортной дирекцией возможность доставки пассажиров отменённых рейсов поездами и автобусами.