Отопительный сезон на предприятиях «Эн+ Тепло Волга» благополучно завершён

Отопительный сезон на предприятиях «Эн+ Тепло Волга» прошел в штатном режиме. Благодаря заблаговременной и тщательной подготовке к зиме, энергетические предприятия поддерживали стабильную температуру в жилых домах и социальных учреждениях, а аварийные бригады оперативно устраняли отдельные локальные дефекты.
Сейчас энергетики приступили к гидравлическим испытаниям. Проверку пройдут 466 км магистральных и квартальных тепловых сетей.
Специалисты оценят техническое состояние труб и гидравлических узлов и их способность устойчиво выдерживать высокое давление без утечек и деформации.
«Гидравлические испытания помогают выявить участки, требующие ремонта и своевременно, до начала нового отопительного периода, предотвратить дефекты», — пояснили в ресурсоснабжающей организации «Теплосети».
Работы по подготовке к новому отопительному сезону уже стартовали.
«Наш приоритет — обеспечение стабильной и безопасной работы ресурсоснабжающих предприятий, повышение надежности системы жизнеобеспечения. Для этого мы последовательно инвестируем в модернизацию оборудования и внедряем передовые энергосберегающие решения», — отметил генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.
Например, на улице Плотникова идет замена 330 метров магистрального трубопровода. Причем работы проходят без отключения горячей воды для жителей. Новые трубы имеют срок службы 50 лет, что гарантирует долгосрочную надежность инженерной инфраструктуры.
Всего на территории Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода «Теплосети» проведут:
замену шести изношенных участков трубопроводов с применением современных предизолированных труб;
замену тепловой изоляции на эстакадных участках тепловой магистрали;
строительство циркуляционного трубопровода.
«Генерация тепла» проведет плановые ремонтные работы оборудования на котельной Северная, а в поселке Мостоотряд пройдут работы по капитальному ремонту трех участков теплотрассы.
На Автозаводской ТЭЦ в рамках подготовки к отопительному периоду:
заменят один из силовых трансформаторов;
установят электрический компрессор сжатого воздуха;
смонтируют автоматизированную систему управления технологическими процессами на одном из котлов.
На сегодняшний день в Нижнем Новгороде почти 400 тысяч человек в 1570 многоквартирных жилых домах и еще 200 зданий социальной сферы получают тепло и горячую воду от ГК «Эн+ Тепло Волга».