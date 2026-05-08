Московский концерн требует у радиозавода и института из Челябинска свыше 770 млн

АО «Концерн радиостроения “Вега”» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») подал иск к радиозаводу «Полет» (также входит в «Ростех») и АО «Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени А. М. Брейгина».
Причиной стало невыполнение сторонами одного из пунктов договора о купле-продаже акций радиозавода. Истец требует обязать ответчиков выполнить этот пункт.
Кроме того, московская компания просит институт заключить с ней договор купли-продажи оборудования, которое было передано «Полету» по договорам промышленной эксплуатации от 2014−2016 годов.
Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству. Предварительное заседание назначено на 24 июня 2026 года. Другие подробности не уточняются.