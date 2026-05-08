Самарской области спишут ⅔ долга по бюджетным кредитам в 2026 году

Самарская область вошла в число регионов, которым спишут большую часть задолженности по бюджетным кредитам в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Решение о списании ряду субъектов Федерации ⅔ долга по займам, взятым из госказны, принял президент Владимир Путин, поддержавший предложение партии «Единая Россия».
«Это решение позволило направить более 9 млрд рублей на меры социальной поддержки участников СВО и их семей, а также на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах», — отметил губернатор Самарской области.
Напомним, в 2025 году Самарской области была списана задолженность по бюджетным кредитам в размере более 3,9 млрд рублей.