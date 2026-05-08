«Беларусбанк» вводит новые лимиты по операциям с картами

«Беларусбанк» сообщил, что вводит ограничения для повышения безопасности операций по карточкам. Таким образом с 15 июня 2026 года лимиты будут действовать на переводы в адрес белорусских компаний, связанных с азартными играми, а также на переводы и оплату покупок за границей.