«Беларусбанк» вводит новые лимиты по операциям с картами

«Беларусбанк» сообщил, что вводит ограничения для повышения безопасности операций по карточкам. Таким образом с 15 июня 2026 года лимиты будут действовать на переводы в адрес белорусских компаний, связанных с азартными играми, а также на переводы и оплату покупок за границей.
«Эти меры помогают защитить клиентов от мошенничества и несанкционированных списаний», — говорится в сообщении.
С 15 июня 2026 года вводятся ограничения на операции, совершенные за один месяц:
— для дебетовых карточек физических лиц: общая сумма переводов на карточки иностранных банков и оплат, в том числе в интернете, за пределами Беларуси — до 89 000 рублей;
— для корпоративных карточек: общая сумма оплат за пределами Беларуси, в том числе в интернете — до 899 000 рублей.