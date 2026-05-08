Власти: более 30 стран мира покупают товары калининградских производителей

Рыбные консервы, которые производятся в области, покупают порядка 16 стран.

Калининградские товары покупают более 30 стран мира. Как сообщает пресс-служба правительства области, в последние годы местный бизнес расширяет деловые контакты с Китаем, странами Юго-Восточной Азии и арабскими государствами.

«Нашими ключевыми партнёрами по внешнеэкономической деятельности сегодня являются Китай, Беларусь, Бразилия, расширяем связи с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Продукция из Калининградской области поставляется более чем в тридцать стран мира. Например, рыбные консервы, которые производятся в нашем регионе, покупают порядка 16 стран», — рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона также отметил, что международные связи региона в образовании развиваются «динамично». Так, по словам Беспрозванных, 20% студентов в БФУ им. Канта — иностранцы. Кроме того, на образовательном форуме «ШУМ», куда приезжают представители медиа и журналистики, за три года побывало 232 иностранных участника из 86 стран.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
