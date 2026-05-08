В Уфе утвердили новые тарифы на ритуальные услуги: во сколько будут обходиться похороны

Мэрия Уфы утвердила новые тарифы на похоронные услуги.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе установили новые цены на похоронные услуги. Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Кожевников утвердил тарифы для Комбината специализированного обслуживания.

Согласно документу, услуга агента по организации похорон стоит 3 600 рублей, элитные похороны — 9 600 рублей. Организация кремации обойдется в 7 300 рублей, при этом перевозка оплачивается отдельно. Хранение тела в холодильной камере до похорон — 2 000 рублей в сутки, аренда ритуального зала — 3 700 рублей в час.

Среди других услуг: бальзамирование — 6 000 рублей, танатомакияж — 7 200 рублей, санитарно-гигиеническая обработка тела — 5 800 рублей.

Стоимость копки могилы зависит от сезона: летом — 8 700 рублей, зимой — 10 500 рублей. Рытье подкопа по мусульманскому обряду стоит дополнительно 2 200 рублей.