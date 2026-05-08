В Самарской области энергокомпанию оштрафовали на 450 тысяч рублей

Поводом для разбирательства стали обращения жителей. Они сообщили, что их дома до сих пор не подключили к электросетям, хотя с момента оплаты прошло больше четырех месяцев. После проверки антимонопольная служба пришла к выводу, что организация не выполнила свои обязательства вовремя. В итоге компании назначили административный штраф.