ОМК запускает обновленную программу поддержки соцпредпринимателей

«Каждый пятый житель Выксы — сотрудник завода ОМК, а если считать вместе с семьями, то с заводом связан практически весь город. Также на нашем предприятии работают много жителей Кулебак. Поэтому несмотря на экономические вызовы мы сохранили социальные проекты, доказавшие свою эффективность. Только в прошлом году благодаря нашим грантам предприниматели этих городов запустили или расширили 27 бизнесов в социальной сфере. Среди них творческие мастерские, небольшие медицинские центры, магазин, кафе, хобби-клуб. В этом году бюджет программы составит 7 млн рублей. Эти средства направим на обучение, поддержку участников и грантовое финансирование лучших инициатив. Мы ждем от участников сильных, продуманных проектов, которые действительно сделают жизнь в городе лучше», — рассказала руководитель направления по устойчивому развитию ОМК Екатерина Кощиенко.