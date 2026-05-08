ОМК запускает обновленную программу поддержки соцпредпринимателей

Объединенная металлургическая компания (ОМК) открывает в Нижегородской области прием заявок на участие в обновленной программе по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело». Теперь программа рассчитана на два года, а грант для финалистов увеличен до 500 тысяч рублей. Это позволит участникам глубже и основательнее проработать свои инициативы.
В ближайшее время стартует первый трек — «Обучение и клуб предпринимателей». Участники пройдут комплексное обучение с привлечением профильных экспертов, отработают свои бизнес-идеи с профессиональным сопровождением и освоят современные методы привлечения ресурсов. Важной частью трека станет запуск Клуба социальных предпринимателей — это площадка для обмена опытом и реализации совместных инициатив на региональном и межрегиональном уровне. По итогам первого этапа три лучших участника получат гранты в размере 100 000 рублей каждый.
В 2027 году стартует второй трек программы — «Гранты и менторство». Ключевым событием здесь станет грантовый конкурс для участников предыдущего этапа. Жюри выберет по 15 проектов в Выксе и Кулебаках, они получат финансовую поддержку. При этом три лучших проекта смогут рассчитывать на повышенные гранты — до 500 000 рублей. Все победители конкурса, а также участники первого трека, запустившие проекты без грантовой поддержки, получат менторское сопровождение от экспертов до конца 2027 года.
В обновленной программе ОМК мы особое внимание уделяем многодетным родителям и мамам-предпринимательницам. Для них разработали гибкие форматы обучения, а еще организуем специальные консультации и расскажем, как совмещать развития бизнеса с воспитанием детей и семейными обязанностями.
«Каждый пятый житель Выксы — сотрудник завода ОМК, а если считать вместе с семьями, то с заводом связан практически весь город. Также на нашем предприятии работают много жителей Кулебак. Поэтому несмотря на экономические вызовы мы сохранили социальные проекты, доказавшие свою эффективность. Только в прошлом году благодаря нашим грантам предприниматели этих городов запустили или расширили 27 бизнесов в социальной сфере. Среди них творческие мастерские, небольшие медицинские центры, магазин, кафе, хобби-клуб. В этом году бюджет программы составит 7 млн рублей. Эти средства направим на обучение, поддержку участников и грантовое финансирование лучших инициатив. Мы ждем от участников сильных, продуманных проектов, которые действительно сделают жизнь в городе лучше», — рассказала руководитель направления по устойчивому развитию ОМК Екатерина Кощиенко.
Первый шаг к участию — регистрация на установочную конференцию, которая в Выксе и Кулебаках пройдет 27 мая.
Справка.
За годы реализации программы «Начни свое дело» в городах присутствия предприятий ОМК было создано 770 рабочих мест и запущено 488 социально-предпринимательских проектов, включая инициативы людей с инвалидностью. Прошли обучение 1900 человек, а общий объем инвестиций компании с 2016 года в программу превысил 121 млн рублей.