Свердловская область готовится стать участником ЭКСПО в Харбине

Свердловские власти намерены искать партнеров на ЭКСПО в Харбине.

Источник: Департамент информполитики Свердловской области

Свердловская делегация отправится на X Российско-китайское ЭКСПО в. Выставка пройдет с 17 по 21 мая в Харбине. Так регион укрепляет партнерство с Китаем. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

— Выставка входит в число ключевых площадок для демонстрации инвестиционного потенциала Свердловской области. Также для привлечения китайских инвестиций и поиска партнеров для проектов. Это позволяет региону укреплять имидж как крупного промышленного центра и важного транспортно-логистического узла, — говорит губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На предстоящей выставке Средний Урал будет договариваться о сотрудничестве с регионами Китая.

Отмечается, что по итогам прошлого года экспорт продуктов сельского хозяйства Свердловской области вырос на 10%. Инвесторы Китая заинтересованы в проектах промышленности, а также других отраслях.