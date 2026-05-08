Глава Союза садоводов рассказала о проблемах воронежских дачников

Во многих СНТ электрические сети находятся в аварийном состоянии. Чтобы сети взяла на баланс ресурсоснабжающая организация, их требуется модернизировать. На это нужны миллионы, которых у простых огородников нет. Нужно государственное софинансирование. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала руководитель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Людмила Москалёва.
«У многих эта инфраструктура не менялась за 40 лет со дня основания наших СНТ. В норме на участок должно приходиться 15 КВт. А по факту у нас — 1−2 КВт на участок. А ведь при современном развитии техники хочется и кондиционер поставить, и морозильную камеру купить, и хороший насос включить в скважину, чтобы поливать было легко. Но всё это, конечно, не тянет. Человек вернулся после работы домой, а у него всё разморозилось, потекло, пропало. Плюс за это время нам разрешили переводить садовые дома в статус “жилые дома”, большинство дачников этим воспользовалось и оформили постоянную прописку в СНТ, проживают там круглогодично», — рассказывает она.
Общественница считает, что необходимо внести изменений в Закон Воронежской области № 78, регулирующий отдельные отношения, связанные с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории нашей области, а также определяющий формы государственной поддержки ведения садоводства и огородничества. Этих изменений она добивается уже шестой год.
«До сих пор не определены исполнительные органы власти, которые бы могли в пределах своей компетенции осуществлять полномочия по ведению садоводства, не указаны конкретные меры возможной поддержки, в том числе организационной, консультативной и финансовой, и порядок работы по ним. Конечно, финалом должно быть софинансирование расходов на модернизацию инженерной инфраструктуры и имущества общего пользования садоводческих товариществ», — считает Людмила Москалева.