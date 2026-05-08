На уфимской ТЭЦ-2 за 3,7 млрд рублей заменят турбину: станцию греет половину города

На уфимской ТЭЦ-2 планируют полностью заменить турбину и генератор седьмого турбоагрегата. Стоимость работ составит 3,7 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор Башкирской генерирующей компании Тимофей Дубровский на совещании «Инвестиционный час» в правительстве Башкирии.
По его словам, замена оборудования повысит эффективность и надежность выработки тепла и электроэнергии. Договоры на поставку уже подписаны, подготовительные работы на площадке начались. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году. Власти республики готовы поддержать проект инвестиционным налоговым вычетом.
ТЭЦ-2 расположена в северной части Уфы, на улице Сельской Богородской. Это вторая по мощности теплоэлектростанция Башкирии после Кармановской ГРЭС. Электрическая мощность станции — 519 мегаватт, тепловая — 1528 гигакалорий в час. Основное топливо — природный газ, резервное — мазут.
Станция греет почти половину Уфы: микрорайоны Инорс, Сипайлово, Черниковку и кварталы вдоль проспекта Октября. В числе потребителей — крупные промышленные предприятия, в том числе ОДК-УМПО. Пруд-охладитель ТЭЦ-2 — Теплое озеро, которое не замерзает круглый год.
Строительство станции началось в 1934 году, вторую очередь возвели в 1947—1954 годах. В 2011 году здесь установили газотурбинную установку Siemens, в 2015-м завершился очередной этап реконструкции.
По данным Rusprofile, Башкирская генерирующая компания основана в 2006 году и входит в федеральный энергохолдинг «Интер РАО». Выручка компании за 2025 год составила 84 млрд рублей, чистая прибыль — 15 млрд рублей.
Всего в Башкирии работают 36 электростанций суммарной мощностью 5,6 гигаватта. Из них 21 — тепловая, четыре — гидро-, одна — ветряная и десять — солнечных.