Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На уфимской ТЭЦ-2 за 3,7 млрд рублей заменят турбину: станцию греет половину города

В Уфе за 3,7 миллиарда рублей заменят турбину ТЭЦ-2.

Источник: БГК

На уфимской ТЭЦ-2 планируют полностью заменить турбину и генератор седьмого турбоагрегата. Стоимость работ составит 3,7 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор Башкирской генерирующей компании Тимофей Дубровский на совещании «Инвестиционный час» в правительстве Башкирии.

По его словам, замена оборудования повысит эффективность и надежность выработки тепла и электроэнергии. Договоры на поставку уже подписаны, подготовительные работы на площадке начались. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году. Власти республики готовы поддержать проект инвестиционным налоговым вычетом.

ТЭЦ-2 расположена в северной части Уфы, на улице Сельской Богородской. Это вторая по мощности теплоэлектростанция Башкирии после Кармановской ГРЭС. Электрическая мощность станции — 519 мегаватт, тепловая — 1528 гигакалорий в час. Основное топливо — природный газ, резервное — мазут.

Станция греет почти половину Уфы: микрорайоны Инорс, Сипайлово, Черниковку и кварталы вдоль проспекта Октября. В числе потребителей — крупные промышленные предприятия, в том числе ОДК-УМПО. Пруд-охладитель ТЭЦ-2 — Теплое озеро, которое не замерзает круглый год.

Строительство станции началось в 1934 году, вторую очередь возвели в 1947—1954 годах. В 2011 году здесь установили газотурбинную установку Siemens, в 2015-м завершился очередной этап реконструкции.

По данным Rusprofile, Башкирская генерирующая компания основана в 2006 году и входит в федеральный энергохолдинг «Интер РАО». Выручка компании за 2025 год составила 84 млрд рублей, чистая прибыль — 15 млрд рублей.

Всего в Башкирии работают 36 электростанций суммарной мощностью 5,6 гигаватта. Из них 21 — тепловая, четыре — гидро-, одна — ветряная и десять — солнечных.