Объяснены причины резкого роста экспорта пшеницы через кубанские порты

Исполнительный директор ассоциации «Народный фермер Кубани» Денис Ивлев считает, что ключевую роль сыграло активное освоение азиатских рынков. По его оценке, российские поставщики смогли значительно увеличить объёмы поставок в Китай, Индию и другие страны региона, что заметно подстегнуло экспорт мягкой пшеницы. Одновременно аграрный сектор начинает перестраиваться под новый спрос: всё больше производителей обращают внимание на бобовые культуры и чечевицу, которые востребованы в азиатских странах. Ивлев отмечает, что меняется и сама логистика. Если раньше основным способом доставки были крупные судовые партии, то теперь всё чаще используется контейнерная схема с предварительной упаковкой продукции в биг-бэги. Такой формат позволяет гибче выстраивать поставки и расширять круг покупателей.