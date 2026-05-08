Объяснены причины резкого роста экспорта пшеницы через кубанские порты

Поставки охватили уже 33 страны, а помимо привычных направлений российское зерно всё активнее уходит в государства Азии, Латинской Америки и Африки южнее Сахары. Эксперты связывают такой скачок сразу с несколькими факторами: расширением географии продаж, ростом числа экспортёров и выгодным положением кубанских портов, через которые проходит значительная часть аграрного экспорта страны.
Исполнительный директор ассоциации «Народный фермер Кубани» Денис Ивлев считает, что ключевую роль сыграло активное освоение азиатских рынков. По его оценке, российские поставщики смогли значительно увеличить объёмы поставок в Китай, Индию и другие страны региона, что заметно подстегнуло экспорт мягкой пшеницы. Одновременно аграрный сектор начинает перестраиваться под новый спрос: всё больше производителей обращают внимание на бобовые культуры и чечевицу, которые востребованы в азиатских странах. Ивлев отмечает, что меняется и сама логистика. Если раньше основным способом доставки были крупные судовые партии, то теперь всё чаще используется контейнерная схема с предварительной упаковкой продукции в биг-бэги. Такой формат позволяет гибче выстраивать поставки и расширять круг покупателей.
При этом ситуация внутри отрасли остаётся непростой. По словам Ивлева, режим чрезвычайной ситуации и погодные риски продолжают оказывать давление на фермеров, а стоимость удобрений напрямую влияет на себестоимость производства. Несмотря на это, высокая конкуренция заставляет аграриев искать более эффективные подходы к работе и осваивать новые экспортные направления. Отдельно он отметил, что действующая политика Минсельхоза в целом помогает отрасли адаптироваться к меняющимся условиям рынка.
Руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев объясняет рост поставок через Кубань сочетанием сразу нескольких тенденций. По его данным, Краснодарский край развивается в русле общего увеличения экспортного потенциала России. Если в прошлом сельхозсезоне страна вывезла около 45 миллионов тонн пшеницы, то в нынешнем объёмы могут приблизиться к 48 миллионам тонн. Значительная часть этих поставок проходит именно через кубанские порты благодаря их инфраструктуре и удобной логистике.
Лычев также обращает внимание на расширение числа стран-покупателей. Весной этого года количество государств, закупающих российскую пшеницу, увеличилось с 21 до 24, а позже география продолжила расширяться. Дополнительный импульс рынку дал рост закупок со стороны крупнейших импортёров — Египта и Турции. Одновременно на рынке снова увеличилось число трейдеров. После нескольких лет сокращения количество компаний, занимающихся экспортом российской пшеницы, выросло примерно до 30−35. По мнению аналитика, высокая конкуренция между экспортёрами способствует увеличению объёмов вывоза и делает рынок более гибким.
Отдельное влияние на мировую торговлю зерном оказывает ситуация на Ближнем Востоке. Рост геополитической напряжённости приводит к удорожанию фрахта и страхования грузов, однако одновременно заставляет страны-импортёры активнее формировать запасы зерна не только под текущие потребности, но и на будущее. Это дополнительно поддерживает спрос на российскую продукцию.
При этом эксперты считают, что не все новые направления станут для России стратегическими. По словам Лычева, Бразилия традиционно ориентируется на аргентинскую пшеницу, поэтому российским поставщикам будет сложно занять там ведущие позиции. Что касается стран Африки южнее Сахары, то их ограниченная платежеспособность сдерживает масштабный коммерческий импорт, а значительная часть поставок туда связана с гуманитарными программами. Основными покупателями российской пшеницы, как и прежде, останутся Египет, Турция, Бангладеш и Индонезия, сообщает BFM Кубань.